Апрель 14th, 2020

Как Япония встречает вернувшихся из-за рубежа граждан

Граждане, прилетевшие в Токио, до момента, как окажутся дома или на карантине, проводят несколько дней в аэропорту вот на на таких картонных кроватях.







Тест на коронавирус берут прямо в аэропорту Токио. Пока он делается, человек находится в помещении и не имеет права никуда выходить. В здании аэропорта предусмотрено бесплатное питание.







Если результат теста окажется отрицательным, тогда человека отпустят на карантин на две недели, который можно провести дома или в отеле. Если же тест окажется положительным, тогда увезут в госпиталь.



От аэропорта до места карантина запрещено пользоваться общественным транспортом, только на автомобиле.





И главное, что это, наверное, самый малозатратный и эффективный способ изоляции прилетающих из других стран граждан.



Вот так просто и незатейливо из картона оборудованы места для ожидания в международном аэропорту Токио Нарита.