Как Япония встречает вернувшихся из-за рубежа граждан

Граждане, прилетевшие в Токио, до момента, как окажутся дома или на карантине, проводят несколько дней в аэропорту вот на на таких картонных кроватях.
Тест на коронавирус берут прямо в аэропорту Токио. Пока он делается, человек находится в помещении и не имеет права никуда выходить. В здании аэропорта предусмотрено бесплатное питание.
Если результат теста окажется отрицательным, тогда человека отпустят на карантин на две недели, который можно провести дома или в отеле. Если же тест окажется положительным, тогда увезут в госпиталь.
От аэропорта до места карантина запрещено пользоваться общественным транспортом, только на автомобиле.
И главное, что это, наверное, самый малозатратный и эффективный способ изоляции прилетающих из других стран граждан.
Вот так просто и незатейливо из картона оборудованы места для ожидания в международном аэропорту Токио Нарита.
Граждане, прилетевшие в Токио, до момента, как окажутся дома или на карантине, проводят несколько дней в аэропорту вот на на таких картонных кроватях.
Leave a Reply