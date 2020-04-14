 
 
Апрель 14th, 2020

Как Япония встречает вернувшихся из-за рубежа граждан

Граждане, прилетевшие в Токио, до момента, как окажутся дома или на карантине, проводят несколько дней в аэропорту вот на на таких картонных кроватях.



Тест на коронавирус берут прямо в аэропорту Токио. Пока он делается, человек находится в помещении и не имеет права никуда выходить. В здании аэропорта предусмотрено бесплатное питание.



Если результат теста окажется отрицательным, тогда человека отпустят на карантин на две недели, который можно провести дома или в отеле. Если же тест окажется положительным, тогда увезут в госпиталь.

От аэропорта до места карантина запрещено пользоваться общественным транспортом, только на автомобиле.


И главное, что это, наверное, самый малозатратный и эффективный способ изоляции прилетающих из других стран граждан.

Вот так просто и незатейливо из картона оборудованы места для ожидания в международном аэропорту Токио Нарита.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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