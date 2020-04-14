Апрель 14th, 2020

Филипп Киркоров посчитал свои вещи в гардеробе. Их около миллиона.

Филипп Киркоров,от безделья,решил заняться торговлей. А продавать он будет то,чего у него больше всего-свою одежду. Об этом рассказал стилист исполнителя Арсен Айрапетов. Он рассказал, что в гардеробе певца примерно 3000 пар обуви и около миллиона самых разных вещей.



Стилист отметил, что сейчас певец находится на самоизоляции, и у него наконец появилось время, чтобы разобрать весь свой гардероб. Киркорову он помогает и отмечает, что только на разбор всех вещей у них ушло шесть дней.

Понадобится еще минимум четыре дня, чтобы сортировать всю одежду и обувь. При этом каждый предмет гардероба они фотографируют. Стилист подчеркнул, что многие вещи Киркоров собирается продать за бесценок, поскольку они слишком большого размера и мало кому подойдут.



«К примеру, куртку, которая стоила четыре тысячи евро, отдадим за полторы. Она можно сказать неношеная. Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать.Певец надеется распродать треть одежды из своего гардероба», — отметил стилист.

Кроме того, самую дешевую одежду из своей коллекции исполнитель собирается продавать по цене от 7000 рублей. Напомним, что перед карантином Киркоров запланировал большой гастрольный тур в прибалтийских странах, однако потом был вынужден перенести его на осень.