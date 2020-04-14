Апрель 14th, 2020

Екатерина Варнава сравнила украинских и российских артистов и рассказала в чем их разница

У Екатерины Варнавы сейчас звездное время. В условиях,когда многие артисты остались вообще без работы,она получила предложение сразу от двух каналов и работает в двух разных проектах.

Ее шоу «Бой с герлс» имеет большое сходство с украинской программой «Хто зверху»,которое ведет Леся Никитюк. Сама Варнава отмечает,что сходство,естественно,есть ,но передачи получились разные из-за разных менталитетов участников.

«Да, это было одно из лучших шоу, к которому я была причастна, я там решила максимально быть собой. Я бы не хотела сравнивать «Хто зверху» и «Бой с герлс», вроде бы по смыслу похоже — тоже звезды соревнуются и тоже разделение на мужское и женское, но очень важно понимать, с кем ты ведешь проект, какая атмосфера на площадке. Менталитет двух стран разный, украинские и российские звезды отличаются друг от друга. Мне показалось , что украинские артисты чуть смелее и готовы пойти на большее, не боятся быть смешными в кадре, и я боялась, что столкнусь с этой проблемой здесь, в России. «-комментирует артистка.