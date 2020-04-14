Апрель 14th, 2020

Эбигейл Ретчфорд превратилась из секретарши в актрису благодаря Инстаграм

Эбигейл Ретчфорд-популярная модель и начинающая актриса.Сочетание провокационных фотографий брюнетки и грамотная рекламная кампания привлекли внимание фанатов и подняли модель на пик популярности. Эбигейл – одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в мире. На профиль девушки в Инстаграм подписано более 9 млн. фанов.

Американская модель - пятая из семи детей. Отец — адвокат, а мать управляет своим частным детским садом. Девочка еще с раннего детства мечтала стать известной моделью. Эбигейль училась в католической младшей и средней школе, а затем поступила в Иезуитский университет, где получила высшее образование.

Кумиром и вдохновителем Эбигейл стал ее старший брат, который снимался в рекламе Calvin Klein. Рэтчфорд в 20 лет приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, однако дошла только до полуфинала. Чтоб хоть как-то заработать себе на жизнь, девушка работала одновременно помощником юриста, секретарём и барменом.