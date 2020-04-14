Джамала в расстегнутых штанах позировала на полу

Украинская певица Джамала в условиях изоляции дома придумывает все новые и новые способы занять свое время.
Кроме того, что Джа работает над новыми песнями, артистка на днях приняла участие в онлайн-концерте «Евровидения», а теперь еще и домашнюю фотосессию устроила. На странице в Instagram исполнительница разместила фотографии, где позирует на полу.
На этот раз звезда отдала предпочтение своему природному виду, поэтому позировала без макияжа. Джа одета в полупрозрачную обтягивающую кофточку с принтом и джинсы. Чтобы штаны не давили на животик, знаменитость их расстегнула.
Беременная Джамала очень радуется своему интересному положению, поэтому показала поклонникам уже заметно округлившийся живот. «Невероятная», «очень нежная и милая», «я очень-очень хочу, чтобы у вас родилась девочка», «какая вы замечательная», — пишут юзеры в комментариях под фото.
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