Апрель 14th, 2020

Джамала в расстегнутых штанах позировала на полу

Украинская певица Джамала в условиях изоляции дома придумывает все новые и новые способы занять свое время.

Кроме того, что Джа работает над новыми песнями, артистка на днях приняла участие в онлайн-концерте «Евровидения», а теперь еще и домашнюю фотосессию устроила. На странице в Instagram исполнительница разместила фотографии, где позирует на полу.

На этот раз звезда отдала предпочтение своему природному виду, поэтому позировала без макияжа. Джа одета в полупрозрачную обтягивающую кофточку с принтом и джинсы. Чтобы штаны не давили на животик, знаменитость их расстегнула.

Беременная Джамала очень радуется своему интересному положению, поэтому показала поклонникам уже заметно округлившийся живот. «Невероятная», «очень нежная и милая», «я очень-очень хочу, чтобы у вас родилась девочка», «какая вы замечательная», — пишут юзеры в комментариях под фото.