Апрель 14th, 2020

Брэду Питту признались в любви

56-летний Брэд Питт принял участие в съемках телешоу Дрю и Джонатана Скотта Celebrity IOU. Его суть заключается в том, что знаменитости из так называемого А-листа делают ремонт у тех людей, которые помогли им добиться успеха, но при этом остались в тени. Как, например, визажистка актера Джин Блэк, которая гримировала Питта для нескольких десятков картин и даже выравнивала тон на его ягодицах для фильма «Легенды осени» (Legends of the Fall).

Пока она отсутствовала в городе, актер вместе с ведущими отправился к ней в гараж, чтобы переделать его в гостевой дом. Он не только выбрал подходящий дизайн, но и принял участие в перепланировке. Не боясь испачкать руки, оскароносный актер лихо орудовал молотком и сносил стены. Когда хозяйка дома увидела конечный результат, она, кажется, была по-настоящему шокирована, а Питт даже прослезился.

Она моя семья. Мы как брат и сестра. Я ее очень ценю,

— рассказал Питт, объясняя, почему именно кандидатуру Джин предложил для ремонта.

Я знаю великодушие Брэда, оно очень велико. Я очень тронута и не знаю, как его отблагодарить. Я люблю тебя, Брэд,

— сказала Джин Блэк.

Как признались братья Скотт, они не ожидали, насколько приятным в общении окажется актер.

Мы с Дрю были потрясены,

— рассказал Джонатан.

Дрю и Джонатан Скотт и Брэд Питт

По его словам, Питт был абсолютно «приземленным» и на съемочной площадке знакомился со всеми, стараясь запомнить имя каждого.

В самом конце он вспомнил имена всех членов съемочной команды и строительной бригады. Он помнил всех и хотел быть уверенным, что они знают, как он благодарен им за то, что происходит. Он был настоящим джентльменом во всех смыслах этого слова,

— признались братья Скотт.