Апрель 14th, 2020

Болеющая Заворотнюк,на своей странице в Инстаграм,пожелала подруге мужа любви и здоровья

Сегодня впервые,после продолжительного перерыва,на странице Анастасии Заворотнюк появились слова,вероятно,написанные ею самой. И даже появились опубликованные фото.

Анастасия Заворотнюк поздравила в своем «Инстаграм» с 45-и летием фигуристку Татьяну Навку – партнершу своего мужа Петра Чернышева по ледовым шоу. Она опубликовала несколько эффектных фото с выступлений спортсменов и написала теплые пожелания.

«Сегодня день рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки ! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний!» – говорится в поздравлении.

Анастасия поблагодарила Татьяну за дружбу и поддержку в непростое время – по слухам, звезда борется с раком.Но некоторые СМИ опровергают эту информацию и предполагают,что актриса прячется от долгов.