Апрель 14th, 2020

Анфиса Чехова открыла «Бюро знакомств» и принимает заявки от одиноких людей у себя в аккаунте

Телеведущая Анфиса Чехова не проводит время зря на карантине. Она решила ,что сможет быть полезной многим одиноким людям и открыла клуб знакомств.

Анфиса отмечает, что прекрасно понимает тех людей, которые оказались на самоизоляции в полном одиночестве, поскольку до введения карантина так и не успели найти свою вторую половинку. Поэтому, в какой-то момент Чеховой пришли мысль открыть «Бюро знакомств в пандемии», благодаря которому, она надеется, смогут соединиться одинокие сердца.

«Мне хотелось бы приносить вам пользу. То, что я действительно умею, – это разбираться в людях и устраивать их личную жизнь. Не стану называть себя свахой или сводней, мне ужасно не нравятся эти определения. Пусть я буду КупиДонья», — написала Анфиса Чехова на своей странице в социальной сети Инстаграм.



Телеведущая также дала обещание регулярно устраивать прямые эфиры, а также стараться подыскивать пару тем людям, которые еще не успели найти своего партнера.

Так, к примеру, в качестве своего первого клиента Чехова выбрала подругу, работающую стилистом. Она опросила мужчин, как они относятся детям, какую женщину хотели бы видеть рядом с собой, а также, смогут ли обеспечить свою семью. Результаты опроса превзошли все ожидания телеведущей, поскольку сразу несколько сотен мужчин изъявили желание сходить с ее подругой на свидание.