Апрель 14th, 2020

Американец «оформил отношения» с пинтой пива





Флойд Хэйз из Бруклина зарегистрировал пинту пива в качестве животного эмоциональной поддержки, чтобы беспрепятственно ездить с ним в общественном транспорте.



Об этом пишет Brooklyn Paper.



По словам Хэйза, он часто путешествует по штату на автобусе, где запрещено употреблять алкоголь, поэтому он решил провести эксперимент. С помощью сайта регистрации служебных собак Хэйз получил для пива специальный номер животного поддержки, который, теоретически, может позволить ему провезти напиток.



Отмечается, что в описании качеств «поддержки» бруклинца говорилось, что пиву не требуется дополнительной дрессировки, и оно помогает мужчине справиться с его социальным тревожным расстройством. Согласно американским законам, служебные животные могут находиться в местах, где обычным питомцам быть запрещено, например, в салоне самолета.



Эти нормы призваны защищать служебных собак или миниатюрных лошадей, которые сопровождают людей с инвалидностью. Под похожие правила подпадают и животные эмоциональной поддержки, помогающие владельцам бороться с депрессией или тревожностью.



В пиве есть такой элемент как фитоэстроген, но он безвреден для мужчин, которые не выпивают в сутки 550 литров пива. При этом чем больше пива, тем больше женских гормонов вырабатывается в организме мужчин и это делает их фигуры женоподобными.