Апрель 13th, 2020

Юлия Волкова наконец то показала за кого она вышла замуж

Екс-солистка популярной группы «Тату» Юлия Волкова два года назад вышла замуж.

Женщина тщательно скрывает свою личную жизнь и показывает своего супруга очень редко и то, публикуя снимки где лицо ее мужа невозможно рассмотреть. И вот теперь, она впервые опубликовала в своем Инстаграм фото, где видно лицо ее супруга.

Сама артистка ранее сообщала, что ее избранник человек не публичный и к шоу-бизнесу не имеет никакого отношения. Журналистам удалось выяснить, что муж Волковой является уроженцем республики Абхазия. Кроме того, ходят упорные слухи, что супруг «татушки» — вор в законе Георгий Зарандия.

Также из неофициальных источников известно, что Волкова беременна третьим ребенком. Однако артистка никак не комментирует эту информацию. Напомним, что у Юлии уже есть двое детей от предыдущих отношений — дочь Виктория и сын Самир.