Апрель 13th, 2020

Возле берегов Южной Америки нашли затопленное судно с золотом и алмазами. Стоимость груза превышает 2,6 млрд фунтов стерлингов

Побит очередной рекорд по стоимости находки подводного клада, на морском дне, у побережья Гайаны (Южная Америка) обнаружен британский транспорт, потопленный во время второй Мировой воны в июне 1942 года, немецкой подводной лодкой.

По сообщениям «Морского бюллетеня«, судно обнаружили работники американской компанией Sub Sea Research, которая как раз и занимается, тем, что специализируется на подводных изысканиях и подъеме из воды ценных останков кораблекрушений. Транспорт лежит на глубине около 250 метров.

По данным сохранившихся архивов на борту судна находятся ценности общей стоимостью около 2,6 млрд фунтов стерлингов — золото, платина и алмазы. Естественно получив подтверждение, о том, что найден такой ну очень дорогой и потерянный груз, место его расположения, а так же название корабля сразу же засекретили, а судну присвоили псевдоним «Голубой барон«.

Если верить истории, раз судно нашли, то данный корабль вышел из одного из европейских портов, а конечным пунктом назначения было США. Груз предназначались для доставки в Нью-Йорк и далее в казну США в качестве оплаты ленд-лиза.

Программа ленд-лиза представляла собой систему, по которой Соединённые Штаты Америки, в основном на безвозмездной основе, передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты.

Сначала «Голубой барон«, благополучно добравшись до американского континента, зашел в порт одной из южноамериканских стран, а уже оттуда последовал в Нью-Йорк, но не дойдя примерно 40 миль до побережья Гайаны был потоплен германской подводной лодкой U-87. Которая в свою очередь была потоплена 4 марта 1943 года, глубинными бомбами с канадского корвета HMCS Shediac и канадского эсминца HMCS St. Croix. Экипаж подводной лодки полностью погиб.

Историки предполагают, что если действительно найденный корабль имеет на борту такой груз, то большая часть затонувших сокровищ на 2,6 млрд фунтов принадлежит СССР и небольшая часть Англии.

Если вся эта шумиха, которая сейчас происходит вокруг находки, реальны, то находка окажется самой крупной в денежном исчислении в истории искателей затонувших сокровищ. В любом случае, полностью находка не достанется Sub Sea Research, им перепадет определенный процент от находки, какой, ну это как решат владельцы груза. Ожидается, что права на драгоценный груз предъявят несколько сторон.