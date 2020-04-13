Апрель 13th, 2020

Внучка Софии Ротару записала видеоролик и сорвала шквал комплиментов

Внучка Софии Ротару сейчас живет в Нью-Йорке. Как и все граждане,она находиться на карантине. И,чтобы хоть как то себя развлекать,занимается дома фитнесом и танцами.

Так, на днях красавица Соня опубликовала видео мастер-класса для подписчиков, которых у нее 155 тысяч (для сравнения: у знаменитой бабушки — 369).

Внучка артистки, одетая в короткий розовый топ и такие же лосины, под музыку продемонстрировала упражнения, которые помогут сохранить фигуру на изоляции.

Сама София в прекрасной форме — стройная и подтянутая, поэтому неудивительно, что ее ролик собрал восторженные комментарии, общий смысл которых можно уместить в одно слово: «Вау!».

«Благодаря тебе у нас появилось еще большее желание тренироваться!» - благодарят Соню подписчицы.