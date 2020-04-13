Апрель 13th, 2020

В США разработали дрон-вертолет для запуска из гранатомета

Специалисты Исследовательской лаборатории Армии США разработали проект миниатюрного беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, предназначенного для запуска из подствольного гранатомета калибра 40 миллиметров. Как пишетStars & Stripes, такой беспилотник позволит бойцам оперативно проводить рекогносцировку или устанавливать наблюдение за позициями противника.

Разработанный американскими военными аппарат представляет собой цилиндрический снаряд, оснащенный контроллером управления, литий-полимерной аккумуляторной батареей емкостью 850 миллиампер-час, электромтором и несущим винтом с двумя складными лопастями. Кроме того, части снаряда, противоположной несущему винту, установлена стабилизированная камера.

Предполагается, что после запуска из подствольного гранатомета беспилотник будет раскладывать лопасти несущего винта и под управлением оператора лететь к цели. Дальность действия дрона составляет 2 километра. Он способен подниматься на высоту 610 метров и находиться в воздухе до 90 минут. В ходе доработки проекта дрон также планируется оснастить приемником GPS для определения координат противника.

Проект дрона-вертолета относится к семейству миниатюрных беспилотников GLUAS (grenade launched unmanned aerial system, беспилотный летательный аппарат гранатометного запуска). В марте текущего года Исследовательская лаборатория Армии США запатентовала другой беспилотник этого семейства: аппарат с крылом, парапланом и толкающим воздушным винтом.

Беспилотники семейства GLUAS можно будет запускать с помощью однозарядного гранатомета M79, подствольного M203 или станкового автоматического Mk.19. Все эти гранатометы имеют калибр 40 миллиметров. Когда планируется начать испытания новых дронов, американские военные не раскрывают.