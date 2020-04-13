В Китае назвали Россию главным источником повторного заражения коронавирусом

Власти КНР фиксируют вновь фиксируют рост заболеваемости коронавирусом после вспышки в конце января.Объявив эпидемию побежденной и практически полностью остановив передачу вируса внутри страны, Китай снял 2-месячный карантин в Ухане и начал медленно ослаблять ограничения на передвижение людей, но столкнулся с небольшим, но постоянно нарастающим распространением новых случаев.

Как сообщает Reuters, за воскресенье в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых диагнозов Covid, что стало самым высоким суточным показателем с 5 марта. Днем ранее их было 99.

При этом более 90% из них пришлось на людей, прибывших из-за рубежа. Из 98 таких случаев 50% — это граждане Китая, который вернулись из Дальневосточного федерального округа России.

В Шанхае власти обнаружили коронавирус у 60 пассажиров эвакуационного рейса «Аэрофлота» SU208, прилетевшего 10 апреля. 92 пассажира, связанных с этим рейсом, были отслежены и помещены под карантин, отмечает Bloomberg со ссылкой на власти Шанхая..

Китайские города вблизи российской границы в ответ на рост новых случаев ужесточают пограничный контроль и вводят более строгие меры карантина.

В Суйфэньхэ и Хабрине, столице процинзии Хейлоцзянь, все пребывающие из-за рубежа помещаются на 28-дневный карантин.

По данным Комитета здравоохранения провинции Хэйлунцзян, с 21 марта по 10 апреля из России в Китай выехали 2,5 тысячи человек. Из них 70% вернулись из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов в европейской части страны.

За 10 дней у эвикуированных китайцев зафиксировано 152 подтвержденных случая заражения COVID-19, а также выявлено 165 бессимптомных носителей коронавируса. Таким образом, как минимум каждый десятый гражданин Китая, который прилетал внутренними авиарейсами во Владивосток в последние 20 дней для дальнейшего следования на родину, был заражен.

По состоянию на воскресенье общее число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае составляло 82160.