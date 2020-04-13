Апрель 13th, 2020

В Антарктиде найдены остатки доисторического тропического леса

Ученым,которые работают в Антарктиде ,удалось достать глубинный слой грунта ,образовавшийся на суше, а не на океанском дне свыше 90 млн лет назад.



По словам исследователей, никем прежде не извлекалось из грунта Антарктиды подобного грунтового слоя. Полученный грунтовый слой был изучен посредством рентгеновской компьютерной томографии.

По полученным результатам, исследователям была выявлены следы окаменевших корней растений с остатками пыльцы и спор, а также другими признаками доисторического тропического леса произраставшего на континенте предположительно свыше 90 миллионов лет назад.

Структура окаменелостей говорит о том, что на западе континента была обильная растительность схожая с Новозеландскими лесами. Сдвиг континентальных плит в древности, в совокупности с климатическими изменениями, лишили континент нужного для растений солнечного света.



Опираясь на биологические и геохимические данные, полученные в слое грунта, исследователи воссоздали предположительную картину древнего климата континента. По всем имеющимся признакам, в древности атмосферный уровень углекислого газа был в разы выше современных показателей.

Благодаря достаточно комфортной для растений окружающей среде с температурой +12 градусов по Цельсию, континент покрывала густая растительность.

До проведённого исследования образца грунта предполагалось, что концентрация углекислого газа в атмосфере составляла около 1000 част/млн. Но как теперь стало известно, что для средней температуры понадобилась от 1120 до 1680 част/млн. Учёные выявили более глубокую связь концентрации углекислого газа с полярным климатом в меловой период.