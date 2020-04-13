Апрель 13th, 2020

В Амазонке археологи нашли древнейшее государство Латинской Америки

В верховьях Амазонки археологи нашли древнейшее государство Латинской Америки. Поселениям, которые практически полностью скрыты лесами, найдены разрушенные строения и следы огромных сельскохозяйственных угодий. Вероятно на этих землях, по мнению исследователей, жили сотни тысяч аборигенов, которые около 10 000 лет назад ушли в неизвестном направлении. В целом найденные следы цивилизации ученые оценивают давностью в 14 000 лет. При этом земледельцы построили сложную и рзветвленную сеть каналов и озер.

В юго-западной части Амазонии, в современной Боливии, на широкой саванне Льянос-Мохос, что в верховье реки Амазонка, группа археологов из Европы и Южной Америки обнаружили следы древней сельскохозяйственной культуры, жители которой более 10 тысяч лет назад успешно выращивали и готовили тыкву и маниок, а после освоили кукурузу.

Об этом сообщается в статье Умберто Ломбардо опубликованной в журнале Nature.

Сообщается, что первые люди прибыли и поселились сюда приблизительно между 14 600 и 15 600 лет назад.

В результате развернутой ими деятельности, долина покрылась сетью каналов, дамб, а также насыпными полями.

Также ученые отметили, что представители местной культуры устраивали поля и грядки возле приподнятых над равниной островков густого леса.

Во время изучения археологи смогли идентифицировать более 6400 таких холмов размером от 0,5 до 16 гектаров и исследовать несколько десятков таких холмов.

В ходе раскопок, археологам удалось собрать образцы осадочных пород для точной датировки.

Кроме того, ученые смогли собрать фитолиты – минерализированные силикатные частицы, которые со временем накапливаются в растениях.

В результате исследования фитолиты маниока удалось датировать возрастом 10 350 лет, фитолиты тыквы возрастом 10 250 лет и маиса (сахарной кукурузы) — возрастом 6850 лет.

Разумеется, местные жители Льянос-Мохос потребляли в пищу не одни углеводы. По словам ученых они также дополняли свой рацион мясом крупных животных животных, а также рыбой из местных рек и озер.

Пока что ученые не нашли объяснение созданию лесистых островов, а также по каким правилам определялись их размеры, а также почему они организованы группами.