Апрель 13th, 2020

В Amazon нашли тайную лабораторию по разработке вакцин





Компания Amazon секретно работает над лекарством от простуды и хочет выйти с ним на рынок здравоохранения.

Об этом сообщает CNBC.



По сведениям журналистов, в секретном проекте Amazon Gesundheit задействовано около 100 человек. Команда хочет создать универсальную вакцину от простуды.



Gesundheit входит в более крупный проект Amazon Grand Challenge, — секретную научно-исследовательскую группу в облачном подразделении Amazon Web Services (AWS).



По данным CNBC, Gesundheit — попытка Amazon тайно построить новый бизнес. Компания хочет выйти на огромный американский рынок здравоохранения с новым продуктом.



Журналисты уточняют, что сам Amazon официально не признавал существование Grand Challenge.



Простуда – не столь безобидна. Она создает серьезный вызов экономике. Так, только в США потеря производительности из-за простуды оценивается более чем в 40 миллиардов долларов в год. Дети в США из-за простуды ежегодно пропускают 200 миллионов школьных дней, зачастую вынуждая оставаться дома и родителей.