Апрель 13th, 2020

Ученые — соловьям грозит полное вымирание

Из-за глобального потепления у соловьев станут короче крылья, что приведет к остановке миграции этих птиц. Об этом говорится в исследовании ученых из Мадридского университета на сайте Американского орнитологического общества. Соловей является одной из самых известных птиц на Земле — он может производить более 1 тыс. различных звуков, а ареал его обитания находится во многих частях Европы и Азии.

За последние 100 лет численность соловьев снизилась на 90%, в основном из-за засухи и антропологического влияния на природу. Также негативно на птиц влияет и глобальное потепление, считают ученые. Соловьи, проживающие на территории Европы, проводят всю зиму в Африке — для этого им приходится преодолевать огромные расстояния два раза в год.

Несмотря на это, средняя длина крыльев соловьев относительно размеров их тел за последние 20 лет уменьшилась. Группа орнитологов под руководством доктора Каролины Ремах считает, что уменьшение размеров крыльев у птиц, в том числе и соловьев, происходит из-за того, что возможный период их размножения становится короче. Из-за этого им приходится уменьшать размер кладок, что влияет на размер птенцов, которые вылупляются из этих яиц. В последствии у таких птиц уменьшается размер крыльев, поскольку они не успевают вырасти до необходимого соловьям размера.

Возможный период размножения для птиц становится короче из-за повышения средней температуры летом. В условиях короткого периода размножения наиболее успешными становятся птицы, которые не тратят большое количество времени на миграцию, говорится в исследовании.

Поэтому соловьи, как и большинство птиц, постепенно эволюционно уменьшают размер своих крыльев. Однако, несмотря на это, их миграционный путь остается прежним. В случае, если соловьи не будут менять длину своих перемещений, в будущем они могут окончательно вымереть, считают ученые.