Апрель 13th, 2020

Ученые рискнули вскрыть саркофаг через 90 лет, запечатанный заклятьем фараонов

Британские ученые рискнули вскрыть саркофаг через 90 лет, запечатанный заклятьем фараонов. По их словам в саркофаге была обнаружена мумия принцессы позднего периода египетских царей и рукопись на непонятном языке.

Шотландский музей получил саркофаг ещё в 1936 г., но только спустя почти столетие специалисты решили его вскрыть. Исследовательские работы начались семь лет назад и продолжаются по сей день. Специалистами были сделаны компьютерная томография и рентгенограмма. После открытия артефакта археологи заметили изнутри на крышке лик Аментет – богини, которая известна также как «Госпожа Запада».

Принцесса Та-Кер-Хеб являлась жрицей в Фивах три тысячелетия назад. Расхитители гробниц вынесли всё из её места захоронения, а также повредили мумию, когда искали украшения и ценные предметы.

Сегодня эксперты занимаются консервированием саркофага, чтобы уже в 2022 году дополнить им экспозицию музея.