Апрель 13th, 2020

Ученые нашли животное, которое не дышит кислородом





В мире обнаружили животное, которое не способно дышать и обходится без кислорода, хотя это — фундаментальная характеристика многоклеточных организмов.

Об этом сообщает журнал PNAS.



Неожиданное открытие сделала международная группа биологов и генетиков. Речь идет о Henneguya salminicola, дальнем родственнике медуз класса Myxozoa — паразитических беспозвоночных. Хозяевами H. salminicola могут быть рыбы или черви, обитающие под водой.



Оказалось, что в H. salminicola нет митохондриальной ДНК. Именно в митохондриях из кислорода вырабатывается универсальный источник энергии для биохимических процессов в живых организмах — аденозинтрифосфат (АТФ).



Пока неизвестно, почему эти паразиты потеряли способность дышать кислородом. Возможно, за счет этого они получили преимущество и смогли размножаться максимально быстро.



Также не ясно, как H. salminicola получает необходимую энергию, но, скорее всего, она крадет ее у хозяина.