Апрель 13th, 2020

Супермодель Белла Хадид пустилась вовсе тяжкие

Девушкам из модельного бизнеса очень тяжело дается это вынужденное затворничество. Все,что им остается,это постить бесконечное число фотографий разной степени откровенности. Белла Хадид -не исключение. Девушка часто радует поклонников достаточно смелыми снимками.

С начала карантина,Белла частенько публикует на своей странице снимки на грани приличия, демонстрируя полуобнаженный бюст. А сегодня на ее странице появились снимки другого характера. Девушка вышла на прогулку и очень обрадовалась хорошей погоде .И даже влезла на цветущее дерево по этому поводу.

Несколькими днями раньше, Белла жаловалась на располневшую фигуру,а потом опубликовала фото с бокалом пива. Чтобы всем стало ясно откуда эти лишние килограммы взялись.

В общем,к концу карантина,Белла рискует превратиться в толстушку. Хотя и вполне красивую.