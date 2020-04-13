Супермодель Белла Хадид пустилась вовсе тяжкие

Девушкам из модельного бизнеса очень тяжело дается это вынужденное затворничество. Все,что им остается,это постить бесконечное число фотографий разной степени откровенности. Белла Хадид -не исключение. Девушка часто радует поклонников достаточно смелыми снимками.
С начала карантина,Белла частенько публикует на своей странице снимки на грани приличия, демонстрируя полуобнаженный бюст. А сегодня на ее странице появились снимки другого характера. Девушка вышла на прогулку и очень обрадовалась хорошей погоде .И даже влезла на цветущее дерево по этому поводу.
Несколькими днями раньше, Белла жаловалась на располневшую фигуру,а потом опубликовала фото с бокалом пива. Чтобы всем стало ясно откуда эти лишние килограммы взялись.
В общем,к концу карантина,Белла рискует превратиться в толстушку. Хотя и вполне красивую.
Leave a Reply