Саудовская Аравия будет продавать нефть в Европу по $10

В опубликованном в понедельник прайс-листе на май Saudi Aramcо оставила в силе беспрецедентные скидки на отгрузку в Северо-Западную Европу и увеличила их для поставок в Срезидемноморье и Азию.
На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.
Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое — с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent.
Напомним, что речь идет не о фьючерсных ценах, которые держатся около 30 долларов, а спотовых, которые фиксирует маркер Dated Brent. По итогам прошлой недели его средняя цена составила 22,88 доллара. Таким образом, сверхлегкая саудовская нефть сможет поступать в Средиземноморье по 10,58 доллара за бочку.
Скидки на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель (что также дает цену в 10,58 доллара за бочку), на тяжелые сорта — до 11,4 доллара.
Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов — на 2,5-4,2 доллара за баррель.
Напомним, «добро» на продолжение ценовой войны против России Саудовской Аравии дал президент США Дональд Трамп. В разговоре с наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом 9 марта он заявил, что поддерживает планы Эр-Рияда по вытеснению России с ключевых рынков, рассказывали Politico источники в Белом доме.
По их словам, Трамп лишь просил, чтобы цены на нефть не опускались настолько низко, чтобы навредить сланцевой отрасли США.
Leave a Reply