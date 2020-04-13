Саудовская Аравия будет продавать нефть в Европу по $10

Саудовская Аравия не спешит заканчивать «ценовую войну» на рынке нефти, несмотря на заключенную в воскресенье сделку ОПЕК+ о рекордном в истории сокращении добычи. Несмотря на почти безоговорочную капитуляцию Москвы, согласившейся убрать с рынка вдвое больше нефти, чем Эр-Рияд, государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco не только продолжит, но и усилит демпинг на рынках Азии и Европы, где ее нефть конкурирует с российской.

В опубликованном в понедельник прайс-листе на май Saudi Aramcо оставила в силе беспрецедентные скидки на отгрузку в Северо-Западную Европу и увеличила их для поставок в Срезидемноморье и Азию.

На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.

Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light — на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.

Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое — с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent.

Напомним, что речь идет не о фьючерсных ценах, которые держатся около 30 долларов, а спотовых, которые фиксирует маркер Dated Brent. По итогам прошлой недели его средняя цена составила 22,88 доллара. Таким образом, сверхлегкая саудовская нефть сможет поступать в Средиземноморье по 10,58 доллара за бочку.

Скидки на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель (что также дает цену в 10,58 доллара за бочку), на тяжелые сорта — до 11,4 доллара.

Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара к Dated Brent на поставки сорта Arab Light, что дает фактическую цену 10,63 доллара. Цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов — до минус 8,9 доллара к Brent.

Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов — на 2,5-4,2 доллара за баррель.

Напомним, «добро» на продолжение ценовой войны против России Саудовской Аравии дал президент США Дональд Трамп. В разговоре с наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом 9 марта он заявил, что поддерживает планы Эр-Рияда по вытеснению России с ключевых рынков, рассказывали Politico источники в Белом доме.

По их словам, Трамп лишь просил, чтобы цены на нефть не опускались настолько низко, чтобы навредить сланцевой отрасли США.