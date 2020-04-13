Апрель 13th, 2020

Разработано приложение для смартфона,которое помогает понять, есть ли у человека подозрение на коронавирус

Ученые из Университета Карнеги-Меллона, разработали новое приложение для смартфонов, которое позволяет выяснить, есть ли у человека коронавирусная инфекция COVID-19, благодаря анализу его голоса. Для проведения диагностики пользователь должен несколько раз покашлять и произнести несколько гласных звуков и все буквы алфавита.



Далее приложение проведет сопоставление полученной информации с базой, в которой имеются образцы здоровых людей и зараженных коронавирусом и иными респираторными заболеваниями, а также предоставит значение вероятного заболевания. Авторы исследования считают, что кашель при COVID-19 достаточно специфичен, так как вирус-возбудитель влияет не только на легкие, но и приводит к нарушению работы дыхательной системы и некоторых других жизненно значимых систем, что отличает его от других видов.



Безусловно, вести разговор касаемо безоговорочности диагностического приложения не стоит, однако, принимая во внимание масштабы и скорость распространения инфекции, оно сможет помочь в определении лиц, кому именно нужна помощь медиков.