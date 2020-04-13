Апрель 13th, 2020

Раскошная брюнетка сразила новым знойным фото

Эбигейль Ретчфорд даже если снимется замотанная в одеяло,то все равно привлечет к себе много внимания.Девушка отличается яркой внешностью и очень уж аппетитными формами.

На своей странице в Instagram красотка поделилась фото, на котором позирует в полосатом купальнике. Этот комплект не просто не скрывает все прелести красотки, а наоборот, подчеркивает их.

Фотография собрала 90 тысяч лайков и более тысячи комментариев всего за пару часов. Пользователи наперебой засыпали красотку комплиментами.

Девушка, которая входит в топ самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья в Instagram и обладает буквально кукольной внешностью, постоянно публикует откровенные фото, благодаря чему на ее страницу подписались уже свыше девяти миллионов пользователей.

Эбигейл умеет подать себя, и этот талант вместе с взрывной красотой приносят ей очень неплохие дивиденты. Благодаря роскошной фигуре, она получила немало интересных прозвищ, самые известные из которых Эби, Солнышко, Ненасытная, Бикинибейба.

При росте 173 сантиметра красотка весит 58 килограммов, а ее параметры – 81/61/91.

На то, чтобы податься в модельный бизнес, девушку вдохновил старший брат, который снимался в рекламе Calvin Klein.