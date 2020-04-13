Принц Гарри отказался от королевской фамилии

31 марта 35-летний принц Гарри и его 38-летняя жена Меган Маркл официально сложили с себя королевские обязанности. После ухода в отставку супруги сохранили за собой титулы «Королевское Высочество», однако по решению королевы они не могут использовать их в личных и бизнес-целях.

На днях же журналистам стало известно, что Гарри перестал использовать свою фамилию Маунтбеттен-Виндзор при оформлении официальных документов. В распоряжении издания The Sun оказался скриншот с сайта-агрегатора авиабилетов Travalyst, новой туристической экокомпании, основанной Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл

При регистрации фирмы в документах герцог Сассекский не стал использовать фамилию Маунтбеттен-Виндзор и титул «Королевское Высочество». Вместо этого он предпочел свое полное имя — принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский.

К слову, представители СМИ не связывают этот поступок Гарри с его желанием еще больше отдалиться от британской монархии. Дело в том, что ранее герцог Сассекский уже поступал подобным образом в школе и во время службы в армии, поэтому не исключено, что через какое-то время он снова решит использовать свою фамилию.

Королева Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри

Это подтверждают и источники, близкие к британской королевской семье. Они утверждают, что, находясь с женой и сыном Арчи в Лос-Анджелесе, Гарри очень скучает по своей семье, поэтому вряд ли стал бы показательно и ради принципа отказываться от своей фамилии. Другие инсайдеры добавили, что сейчас Гарри и Меган находятся в очень хороших отношениях с королевской семьей, пожалуй, даже лучших за долгое время.