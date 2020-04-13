Апрель 13th, 2020

Презентация книги скандальной Джима Керри переносится

Выпуск мемуаров Джима Керри под названием Memoirs and Misinformation откладывается на полгода.

Как сообщает The Hollywood Reporter, изначально книга должна была увидеть свет 5 мая, однако издательство Alfred A. Knopf решило назначить выход на 6 октября.

Мемуары Керри будут представлять собой роман, который станет наполовину автобиографическим и опишет «деконструкцию личности».

Актер написал книгу в соавторстве с Даной Вачон, с которым они вспомнили истории из жизни Джима, связанные как с его карьерой, так и личной жизнью.

Вернуться к списку новостейИсточник: telegraf.com.ua