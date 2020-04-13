Апрель 13th, 2020

Политический и экономический хаос, вызванный пандемией коронавируса, может затянуться на поколения

Политический и экономический хаос, вызванный пандемией коронавируса, может затянуться на поколения. Об этом говорится в статье экс-госсекретаря США Генри Киссинджера для The Wall Street Journal.







Пандемию коронавируса Киссинджер назвал опасностью, беспрецедентной по масштабу и глобальности.



Счастье человечества и процветание наций, по мнению одного из демонов НМП, возможны лишь при доверии людей к правительствам.

Именно власти должны были спрогнозировать приближающиеся беды, побороть их, а потом восстановить стабильность. После окончания пандемии COVID-19 многим правительственным институтам будет вынесен вердикт – провал, констатирует Киссинджер.

Один из инициаторов «разрядки», Генри Киссинджер занимал посты советника по национальной безопасности и госсекретаря при президентах Никсоне и Форде. Это о нём можно сказать, что бывших политиков не бывает. Он нобелевский лауреат и доктор наук. В 2018 году Киссинджер, когда-то де-факто второй человек в США, а во внешней политике, скорее, первый, провёл серию неформальных встреч с президентом Трампом, агитируя того за сотрудничество с Россией в торговой войне против Китая.