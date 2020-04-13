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Playboy закончил выходить в печатной версии и перешел на интернет-издания

плейбой2В марте этого года вышел последний печатный номер всемирно известного журнала.

До этого момента печатная версия журнала выходила раз в три месяца, а всего журнал издавался 66 лет.

Исполнительный директор компании Playboy Enterprises Бен Кон заявил, что сейчас стало совершенно очевидно, что пандемия коронавируса окажет негативное влияние на производство контента и цепочку поставок журнала. В связи с этим поднялся вопрос о том, как Playboy сможет радовать своих читателей и общаться с ними каждый день, а не раз в три месяца.

В онлайн-версии журнала фото публикуются каждый день. Одним из последних,было фото из архива . На нем можно увидеть девушку из журнала 1972 года выпуска в традиционном для Playboy наряде.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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