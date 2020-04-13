Первый кадр «Дюны» Дени Вильнёва появился в сети

Пол Атрейдес — ребёнок из могущественной семьи, которая, однако, оказалась неспособна защитить его от многих опасностей, ожидающих его впереди.
Однако, как говорит Шаламе, несмотря на ожидания самого Пола, его история будет развиваться в другом направлении.
Пока авторы решили только показать персонажа Тимоти Шаламе, однако уже 14 апреля издание Vanity Fair поделится ещё одним материалом о фильме.
Релиз «Дюны» Дени Вильнёва запланирован на декабрь 2020 года, и пока эти планы никак не изменились из-за пандемии.
Помимо Тимоти Шаламе в фильме сыграли Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг, Зендая, Оскар Айзек, Хавьер Бардем и Джош Бролин. За саундтрек отвечает Ханс Циммер.
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