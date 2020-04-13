 
 
Апрель 13th, 2020

Первый кадр «Дюны» Дени Вильнёва появился в сети

Пол Атрейдес — ребёнок из могущественной семьи, которая, однако, оказалась неспособна защитить его от многих опасностей, ожидающих его впереди.

Он думает, что станет молодым генералом и будет руководствоваться опытом своего отца, когда придёт время — может, лет через десять или около того.

Тимоти Шаламе
актёр

Однако, как говорит Шаламе, несмотря на ожидания самого Пола, его история будет развиваться в другом направлении.

Пока авторы решили только показать персонажа Тимоти Шаламе, однако уже 14 апреля издание Vanity Fair поделится ещё одним материалом о фильме.

Релиз «Дюны» Дени Вильнёва запланирован на декабрь 2020 года, и пока эти планы никак не изменились из-за пандемии.

«Дюна» создаётся людьми со всего мира, и многие из них как семья для меня, и я постоянно думаю о них. Я рад наконец представить их работу и с нетерпением жду, когда мы сможем собраться вместе, потому что этот фильм был создан для большого экрана.

Дени Вильнёв
режиссёр

Помимо Тимоти Шаламе в фильме сыграли Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг, Зендая, Оскар Айзек, Хавьер Бардем и Джош Бролин. За саундтрек отвечает Ханс Циммер.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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