Апрель 13th, 2020 Нью Ноев ковчег: убегающий от вируса круизный лайнер с января на «самоизоляции» в открытом море

Круизный лайнер MSC Magnifica уже месяц не может высадить пассажиров ни в одном порту мира, поскольку везде введен карантин и запрещен въезд. При этом на борту не зафиксировано ни одного человека, больного коронавирусом.



Лайнер отправился в кругосветное путешествие 5 января, когда о новом заболевании еще никто не слышал. До марта корабль с более чем 2 тысячами пассажиров на борту находился в Южном полушарии и не заходил в страны, где был выявлен коронавирус, его принимали в портах тихоокеанских островов Пасхи, Таити, Кука, в Новой Зеландии.





«Наш маршрут удивительно складывался так, что мы уходили от зоны заражения — за первые два месяца мы не посетили ни одной страны с коронавирусом, поэтому нас спокойно принимали острова Тихого океана», — рассказывает один из пассажиров корабля Михаил Вальтфогель.





Последней страной, которая разрешила лайнеру зайти в порт была Австралия, но капитан корабля остановил круиз и решил изолировать всех находящихся на борту. В Сиднее он разрешил сойти на берег всем желающим без права возвращения на борт. Такой возможностью воспользовались 150 человек.



С тех пор Magnifica плывет от порта к порту, загружает припасы, но на берег никто не сходит. Исключением стала пожилая туристка из Германии, ее эвакуировали на Шри-Ланке из-за проблем с сердцем.



В настоящее время лайнер покинул Шри-Ланку. Дальнейший маршрут его точно неизвестен, но предположительно судно следует в направлении Италии.



Сам круиз официально длится до 1 мая, и теперь Magnifica придется все это время ходить по океану. В условиях изоляции экипаж лайнера пытается охватить все места, указанные в билетах.



Лайнер MSC Magnifica, владелец Mediterranean Shipping Company S.A., ходит под панамским флагом. Спущен на воду в 2009 году. На судне 1259 кают, вместимость 3605 пассажиров при полной загрузке и 1027 человек экипажа. На судне 13 палуб, доступных для пассажиров, три плавательных бассейна, спортзал, спа, салон красоты, театр на 1250 мест, казино, кинотеатр, боулинг, несколько столовых и баров. Нынешнее плавание — второй кругосветный круиз лайнера.







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