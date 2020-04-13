Морской спецназ ЦАХАЛа включился в борьбу с коронавирусом

В рамках национальных усилий ЦАХАЛа по борьбе с коронавирусом прилагаются большие усилия для разработки и применения передовых решений для оказания помощи гражданскому населению.
Бойцы спецподразделения «Шайетет 13» имеют опыт подводных погружений с кислородными баллонами. Оборудование, используемое для погружения, а также технологии задействованы для разработки решения, облегчающего страдания пациентов, вынужденных пользоваться вспомогательными дыхательными аппаратами во время коронавирусного кризиса.
Команды разработчиков подразделения в сотрудничестве с министерством здравоохранения, организацией «Яд Сара» и другими организациями превратили оперативную производственную линию сжатия кислорода в производственную линию медицинской системы, которая отвечает санитарным нормам и потребностям населения.
Помимо разработки и поставки военные обеспечивают материально-техническую поддержку и помогают при необходимости транспортировать кислородные баллоны, в том числе в дома пациентов.
Видео можно посмотреть здесь.
Кроме того, происходит обмен знаниями с иностранными армиями касательно технологий специфики сжатия кислорода и нагрузки при его распределении для оказания помощи гражданскому населению. Уже созданы, в том числе, видео и учебные пособия для иностранных армий.
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