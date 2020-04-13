 
 
Апрель 13th, 2020

Морской спецназ ЦАХАЛа включился в борьбу с коронавирусом

Кислородные баллоны "Шайетет 13"

В рамках национальных усилий ЦАХАЛа по борьбе с коронавирусом прилагаются большие усилия для разработки и применения передовых решений для оказания помощи гражданскому населению.

Бойцы спецподразделения «Шайетет 13» имеют опыт подводных погружений с кислородными баллонами. Оборудование, используемое для погружения, а также технологии задействованы для разработки решения, облегчающего страдания пациентов, вынужденных пользоваться вспомогательными дыхательными аппаратами во время коронавирусного кризиса.

Команды разработчиков подразделения в сотрудничестве с министерством здравоохранения, организацией «Яд Сара» и другими организациями превратили оперативную производственную линию сжатия кислорода в производственную линию медицинской системы, которая отвечает санитарным нормам и потребностям населения.

 

Помимо разработки и поставки военные обеспечивают материально-техническую поддержку и помогают при необходимости транспортировать кислородные баллоны, в том числе в дома пациентов.

Видео можно посмотреть здесь.

Кроме того, происходит обмен знаниями с иностранными армиями касательно технологий специфики сжатия кислорода и нагрузки при его распределении для оказания помощи гражданскому населению. Уже созданы, в том числе, видео и учебные пособия для иностранных армий.

Category: Израиль, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>