Морской спецназ ЦАХАЛа включился в борьбу с коронавирусом

В рамках национальных усилий ЦАХАЛа по борьбе с коронавирусом прилагаются большие усилия для разработки и применения передовых решений для оказания помощи гражданскому населению.

Бойцы спецподразделения «Шайетет 13» имеют опыт подводных погружений с кислородными баллонами. Оборудование, используемое для погружения, а также технологии задействованы для разработки решения, облегчающего страдания пациентов, вынужденных пользоваться вспомогательными дыхательными аппаратами во время коронавирусного кризиса.

Команды разработчиков подразделения в сотрудничестве с министерством здравоохранения, организацией «Яд Сара» и другими организациями превратили оперативную производственную линию сжатия кислорода в производственную линию медицинской системы, которая отвечает санитарным нормам и потребностям населения.