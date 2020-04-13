Апрель 13th, 2020

Милла Йовович рассказала об актерской карьере старшей дочери и поделилась ее новыми фото

44-летняя Милла Йовович не устает радоваться успехам своей старшей дочери, 12-летней Эвы, на актерском поприще. Недавно она опубликовала в своем инстаграме несколько снимков девочки из новой фотосессии для журнала Flaunt Magazine. Актриса в очередной раз призналась, что гордится своей дочерью, а также рассказала, почему позволила ей сниматься в кино в столь юном возрасте.

Мой ангелочек в новой фотосессии для журнала Flaunt Magazine, снятой в рамках промокампании ее первых двух крупных кинопроектов. Меня спрашивали, правильно ли я делаю, что позволяю своему ребенку работать в индустрии развлечений в столь юном возрасте. Лично я считаю, что лучшее, что может сделать родитель, — это помочь детям найти свое призвание, сделать их счастливыми. Я ставила много препятствий на пути Эвер, когда она была младше, но она много трудилась и упорно шла к своей цели — стать актрисой. Есть такая поговорка: «яблоко от яблони недалеко падает». И это очень верно в данном случае,

— выразила свое мнение Милла.

Эва Андерсон

Йовович также заметила, что многие люди критично относятся к достижениям ее дочери, потому что считают, что с мамой-актрисой и папой-режиссером ей дается все намного проще. Милла не отрицает, что Эва действительно с самого детства знакома с этой средой и практически выросла на киноплощадках. При этом Йовович убеждена, что наличие одних связей для развития успешной актерской карьеры недостаточно:

Старая пословица гласит: «Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить». Если бы Эва сама по себе не была чрезвычайно талантлива, никто не стал бы снимать ее в кино, исключительно потому, что мы ее родители. Из 22 прослушиваний она уже была утверждена на 2 роли. А ведь это не так просто. Она действительно любит это дело и благодарит Бога за то, что мы помогаем ей обойти ловушки, на которые натыкаются начинающие актеры в этом бизнесе.

Милла Йовович добавила, что путь ее дочери к славе может быть трудным — по мнению актрисы, индустрия кино может «съесть вас и выплюнуть», если вы не подготовлены к стрессам и другим подводным камням профессии. Милла добавила, что начинающий актер должен принимать как положительные, так и отрицательные комментарии и при этом оставаться уравновешенным.

Напомним, что ранее стало известно, что старшая дочь Миллы Йовович получила роли в двух крупных проектах. Так, в конце апреля на экраны выйдет новый супергеройский боевик Marvel «Черная Вдова» (Black Widow) с участием Эвы. Кроме того, девочка успешно прошла кастинг на роль Венди в новой картине студии Disney «Питер Пен и Венди» (Peter Pan and Wendy).

Милла Йовович с дочерью Эвой