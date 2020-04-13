Апрель 13th, 2020

Лесная служба Исландии посоветовала обнимать деревья, чтобы восполнить нехватку объятий с людьми

В Исландии представители местной службы лесного хозяйства порекомендовала людям обнимать деревья, пока они не могут обниматься с другими людьми из-за коронавируса, сообщает Icelandreview.

В Национальном парке Халлормсстадур лесники расчищают тропы от снега, чтобы у местных жителей была возможность гулять по лесу и не пересекаться с другими людьми.

Лесничий Тор Торфиннсон рассказал, что во время объятий с деревьями у него появляется расслабляющее чувство, а также готовность к новому дню и к новым вызовам. Торфиннсон не рекомендует обнимать одно и то же дерево всем посетителям парка. Он советует заходить поглубже в лес, чтобы выбрать дерево, которое никто не обнимал, и и не торопиться.

— Хорошо, если вы сможете уделить пять минут своего времени на то, чтобы обнять дерево — этого вполне достаточно. Вы можете это делать не один раз за день — это не повредит. Хотя, безусловно, одного раза хватит на несколько дней, — рекомендует Торфиннсон.