Апрель 13th, 2020 Коронавирус, холестерин, диабет: советы врача-эндокринолога



Эпидемия коронавируса отодвинула на задний план все другие новости, но она не отменила другие заболевания, особенно хронические. Необходимость сидеть дома не идет на пользу людям, страдающим избыточным весом, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина в крови.

О том, как им вести себя в период карантина и праздников, мы побеседовали с главврачом института эндокринологии, сахарного диабета и метаболизма больничной кассы «Клалит», специалистом-эндокринологом Евгением Мошковичем.



- Праздники – это всегда для нас большое испытание, потому что после них показатели уровни сахара и холестерина в крови у наших пациентов, как правило, выходят из-под контроля. Связано это, конечно, с излишним потреблением пищи – в первую очередь, углеводов во всех их видах и, конечно, жирных сортов мяса. А сейчас карантин дополнительно содействует этому.

Наши пациенты уже несколько недель вынужденно находятся дома, и в этих условиях даже у тех из них, кто смог достичь хорошего уровня компенсации сахарного диабета, артериального давления или уровня холестерина, мы видим ухудшение этих показателей: сахар начинает подниматься, повышается уровень холестерина, давление выходит за рамки нормы… Этому есть объективные причины: невозможно выйти на улицу, совершить прогулку в несколько сотен метров, километр… Люди замкнуты в треугольнике холодильник-телевизор-диван. Многие больше ничем не занимаются, многие снимают стресс, «заедая» его сладким, углеводами. Все это приводит в итоге к нарушению компенсации, которой мы в обычных условиях долго добиваемся. В этой ситуации необходимо как можно более точно соблюдать рекомендации врачей, не пропускать прием препаратов и стараться не набирать вес.



- Доктор, сообщалось, что недавно изменились рекомендованные нормы уровня холестерина в крови?

- Да, в последние месяцы вступили в силу новые рекомендации Американской диабетической ассоциации и Европейской ассоциации по изучению диабета, которые ставят нам очень серьезные задачи в плане компенсации и снижения уровня холестерина. На сегодняшний день у больных сахарным диабетом и других людей, которые относятся к группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, уровень холестерина в крови не должен превышать 70 мг/дл, а у пациентов из группы очень высокого риска – вообще не более 55 мг/дл. В связи с этим очень многим пациентам потребуется коррекция.

К счастью, у нас есть достаточно много новых эффективных лекарств. Правда, иногда их бывает тяжело получить, потому что эти препараты входят в так называемую «корзину» только для определенной группы пациентов, которым не удается достичь целевых уровней холестерина с таблетками. У нас есть уколы, такие как «Пралуент», которые делают раз в две недели, позволяющие снизить уровень холестерина до целевых показателей.



- Все это, конечно, в соответствии с индивидуальными особенностями и рекомендациями?

- Безусловно. И это никоим образом не отменяет то, о чем я говорил вначале: соблюдение диеты, физические упражнения в том объеме, какой можно выполнять дома, прием препаратов из группы статинов и все остальное, что мы делаем, как обычно. Если эти уколы назначаются, то в дополнение к статинам, которые хорошо себя зарекомендовали в течение многих лет.



- Как можно получить рекомендации? Ведь сейчас многие стараются не ходить в поликлиники, на прием к врачу?

- Это действительно так. На сегодняшний день уже больше 2 недель специалисты по сахарному диабету и эндокринологи ведут прием дистанционно, удаленно. Мы связываемся с нашими пациентами по телефону, спрашиваем, что происходит с уровнями сахара при домашних замерах, какие уровни холестерина были в последних анализах, и, насколько это возможно, даем свои рекомендации, объясняем, как себя вести



- Большое спасибо, доктор. Что еще вы хотели бы сказать нашим читателям?

- Я еще раз хочу подчеркнуть, что хронические болезни никто не отменял. И именно в период эпидемии коронавируса очень важно сохранять компенсированные уровни сахара. Поскольку, даже если человек с сахарным диабетом или другими хроническими заболеваниями, не дай бог, заразится, это повысит его шансы избежать осложнений.

С праздником и здоровья всем!

Елена Кубарикова https://grimnir74.livejournal.com/12586210.html Коронавирус и крах рынка тяжелых наркотиков в Израиле

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