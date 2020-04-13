Апрель 13th, 2020

Кашпировский начал лечить коронавирус через Youtube (видео)

Кашпировский начал лечить коронавирус через Youtube и люди пишут, что им сеансы «помогают».

Начнем с очевидной шутки: из-за всеобщего карантина природа настолько очистилась, что на ютьюб вернулся телевизионный целитель Анатолий Кашпировский! Ну почти. На самом деле он никуда не уходил и последние несколько лет стабильно выкладывал на свой канал ролики. Они собирали от нескольких десятков тысяч до полутора миллионов просмотров.

Многие обратили внимание на канал Кашпировского только сейчас, после того как он в прямом эфире 9 апреля провел «оздоровительный сеанс» на ютьюбе.

Кашпировский: Оздоровительный сеанс. Прямой эфир из Москвы. 09.04.2020 г. Anatoly Kashpirovskiy

Дело в том, что по твиттеру разошлись скриншоты с комментариями под новым стримом, где Кашпировского благодарили за помощь и «Пробуждение» (да-да, с заглавной буквы).

В комментариях писали, что после сеанса у них «прошел хруст», «посветлели вены на ногах», «ушло напряжение и боль в шее». Кроме того, зрители упрашивали Кашпировского провести сеанс против коронавируса и по возможности «спасти человечество».

За пару дней запись сеанса набрала более 130 тысяч просмотров. В комментариях телецелителя по-прежнему восхваляют. Правда, теперь туда пришли тролли, утверждающие, что из-за Кашпировского у них выросло по три ноги.