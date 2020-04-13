Апрель 13th, 2020

Как Майли Сайрус, Виктория Бекхэм, Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие отпраздновали Пасху

Вчера католики по всему миру отмечали светлый праздник Пасхи. В этом году все массовые мероприятия по этому случаю в большинстве стран мира были отменены из-за пандемии коронавируса, и верующие праздновали дома в кругу самых близких. Фотографиями звезды делились с поклонниками. Как Мадонна, Кэти Перри и Орландо Блум, Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Алессандра Амбросио и многие другие встретили Пасху — в нашей подборке.

Ким Кардашьян: «Счастливой Пасхи».

Кэти Перри

Орландо Блум

Мадонна: «Столько всего произошло за год!».

Майли Сайрус: «Хмельной вам Пасхи, зайчики».

Майли Сайрус Майли Сайрус Майли Сайрус Майли Сайрус

Криштиану Роналду: «Желаем счастливой Пасхи каждому из вас!».

Лиам Хемсворт: «Счастливой Пасхи! Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь в постели».

Виктория Бекхэм: «Нашла самое сладкое пасхальное воспоминание из прошлого! Мои мысли с каждым из вас в это необычное пасхальное воскресенье».



Мэрайя Кэри: «Сегодня я буду вашим пасхальным кроликом! Надеюсь, вам понравятся отрывки из моего нового альбома!».

Наоми Кэмпбелл: «Счастливой Пасхи».

Белла Хадид в детстве

Сильвестр Сталлоне: «Через несколько секунд меня ограбят, и я расскажу эту историю Арнольду Шварценеггеру».

Сильвестр Сталлоне

Барак Обама: «Несмотря на то что в этом году празднование Пасхи проходит совершенно иначе, наша вера остается непоколебимой. Для меня Пасха — это время надежд, обновления и веры в лучшие грядущие дни. От моей семьи вашим мы желаем благословенной и радостной Пасхи!».

Мишель Обама: «В этом году я испытываю огромное чувство благодарности за те моменты, которые раньше воспринимала как должное. Знаю, что многие из вас сегодня пытаются создать себе новые воспоминания об этом дне, посещая онлайн-церковь или собираясь с родственниками на ужин по видеочату. А какие у вас любимые пасхальные традиции? Собираетесь соблюдать их в этом году?».

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Сальма Хайек: «Делюсь с вами рецептом пасхальных шоколадных конфет, чтобы вы могли радовать ими своих близких. Счастливой Пасхи!».



Кейт Бекинсейл: «Счастливой Пасхи! Здесь я пытаюсь быть милой с кроликом, который на самом деле все время гадит. Люблю всех вас!».

Хайди Клум: «Посылаю вам пасхальные лучи любви!».

Алессандра Амбросио: «Счастливой Пасхи!».

Джессика Симпсон: «Это была совсем другая Пасха в доме Джонсонов, но мы провели лучшее время в семейном кругу. Дети были очень рады, что пасхальный кролик пришел к ним в защитной маске и перчатках».

Дрю Бэрримор

Кайли Дженнер

Ева Лонгория: «Счастливой Пасхи!».