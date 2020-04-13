Как Майли Сайрус, Виктория Бекхэм, Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие отпраздновали Пасху

Вчера католики по всему миру отмечали светлый праздник Пасхи. В этом году все массовые мероприятия по этому случаю в большинстве стран мира были отменены из-за пандемии коронавируса, и верующие праздновали дома в кругу самых близких. Фотографиями звезды делились с поклонниками. Как Мадонна, Кэти Перри и Орландо Блум, Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Алессандра Амбросио и многие другие встретили Пасху — в нашей подборке.
Ким Кардашьян: «Счастливой Пасхи».
Кэти Перри
Орландо Блум
Мадонна: «Столько всего произошло за год!».
Майли Сайрус: «Хмельной вам Пасхи, зайчики».
Криштиану Роналду: «Желаем счастливой Пасхи каждому из вас!».
Лиам Хемсворт: «Счастливой Пасхи! Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь в постели».
Виктория Бекхэм: «Нашла самое сладкое пасхальное воспоминание из прошлого! Мои мысли с каждым из вас в это необычное пасхальное воскресенье».
Мэрайя Кэри: «Сегодня я буду вашим пасхальным кроликом! Надеюсь, вам понравятся отрывки из моего нового альбома!».
Наоми Кэмпбелл: «Счастливой Пасхи».
Белла Хадид в детстве
Сильвестр Сталлоне: «Через несколько секунд меня ограбят, и я расскажу эту историю Арнольду Шварценеггеру».
Сильвестр Сталлоне
Барак Обама: «Несмотря на то что в этом году празднование Пасхи проходит совершенно иначе, наша вера остается непоколебимой. Для меня Пасха — это время надежд, обновления и веры в лучшие грядущие дни. От моей семьи вашим мы желаем благословенной и радостной Пасхи!».
Мишель Обама: «В этом году я испытываю огромное чувство благодарности за те моменты, которые раньше воспринимала как должное. Знаю, что многие из вас сегодня пытаются создать себе новые воспоминания об этом дне, посещая онлайн-церковь или собираясь с родственниками на ужин по видеочату. А какие у вас любимые пасхальные традиции? Собираетесь соблюдать их в этом году?».
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Сальма Хайек: «Делюсь с вами рецептом пасхальных шоколадных конфет, чтобы вы могли радовать ими своих близких. Счастливой Пасхи!».
Кейт Бекинсейл: «Счастливой Пасхи! Здесь я пытаюсь быть милой с кроликом, который на самом деле все время гадит. Люблю всех вас!».
Хайди Клум: «Посылаю вам пасхальные лучи любви!».
Алессандра Амбросио: «Счастливой Пасхи!».
Джессика Симпсон: «Это была совсем другая Пасха в доме Джонсонов, но мы провели лучшее время в семейном кругу. Дети были очень рады, что пасхальный кролик пришел к ним в защитной маске и перчатках».
Дрю Бэрримор
Кайли Дженнер
Ева Лонгория: «Счастливой Пасхи!».
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