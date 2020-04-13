 
 
Апрель 13th, 2020

Как Майли Сайрус, Виктория Бекхэм, Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие отпраздновали Пасху

Вчера католики по всему миру отмечали светлый праздник Пасхи. В этом году все массовые мероприятия по этому случаю в большинстве стран мира были отменены из-за пандемии коронавируса, и верующие праздновали дома в кругу самых близких. Фотографиями звезды делились с поклонниками. Как Мадонна, Кэти Перри и Орландо Блум, Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Алессандра Амбросио и многие другие встретили Пасху — в нашей подборке.

Маленькая Ким Кардашьян с семьей

Ким Кардашьян: «Счастливой Пасхи».

 

Кэти Перри

Кэти Перри

 

Орландо Блум

Орландо Блум

 

Мадонна: «Столько всего произошло за год!».

 

Майли Сайрус

Майли Сайрус: «Хмельной вам Пасхи, зайчики».

 

 

Майли Сайрус

Майли Сайрус
Майли Сайрус

Майли Сайрус
Майли Сайрус

Майли Сайрус
Майли Сайрус

Майли Сайрус

 

Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес и детьми

Криштиану Роналду: «Желаем счастливой Пасхи каждому из вас!».

 

Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт: «Счастливой Пасхи! Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь в постели».

 

Виктория Бекхэм: «Нашла самое сладкое пасхальное воспоминание из прошлого! Мои мысли с каждым из вас в это необычное пасхальное воскресенье».

Мэрайя Кэри: «Сегодня я буду вашим пасхальным кроликом! Надеюсь, вам понравятся отрывки из моего нового альбома!».

 

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл: «Счастливой Пасхи».

 

 

Белла Хадид в детстве

Белла Хадид в детстве

 

 

Сильвестр Сталлоне с семьей

Сильвестр Сталлоне: «Через несколько секунд меня ограбят, и я расскажу эту историю Арнольду Шварценеггеру».

 

 

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

 

 

Мишель и Барак Обама с дочерьми

Барак Обама: «Несмотря на то что в этом году празднование Пасхи проходит совершенно иначе, наша вера остается непоколебимой. Для меня Пасха — это время надежд, обновления и веры в лучшие грядущие дни. От моей семьи вашим мы желаем благословенной и радостной Пасхи!».

 

 

Мишель и Барак Обама с дочерьми

Мишель Обама: «В этом году я испытываю огромное чувство благодарности за те моменты, которые раньше воспринимала как должное. Знаю, что многие из вас сегодня пытаются создать себе новые воспоминания об этом дне, посещая онлайн-церковь или собираясь с родственниками на ужин по видеочату. А какие у вас любимые пасхальные традиции? Собираетесь соблюдать их в этом году?».

 

 

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

 

 

Сальма Хайек: «Делюсь с вами рецептом пасхальных шоколадных конфет, чтобы вы могли радовать ими своих близких. Счастливой Пасхи!».

Кейт Бекинсейл: «Счастливой Пасхи! Здесь я пытаюсь быть милой с кроликом, который на самом деле все время гадит. Люблю всех вас!».

 

Хайди Клум

Хайди Клум: «Посылаю вам пасхальные лучи любви!».

 

 

Алессандра Амбросио с семьей

Алессандра Амбросио: «Счастливой Пасхи!».

 

 

Джессика Симпсон с семьей

Джессика Симпсон: «Это была совсем другая Пасха в доме Джонсонов, но мы провели лучшее время в семейном кругу. Дети были очень рады, что пасхальный кролик пришел к ним в защитной маске и перчатках».

 

 

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

 

 

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

 

 

Сын Евы Лонгории

Ева Лонгория: «Счастливой Пасхи!».

 

 

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>