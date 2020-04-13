Апрель 13th, 2020

Галь Гадот сделала эротичные фото

Съемки проходили в пустыне, а на знаменитости было прозрачное платье. Фотография была опубликована в Instagram-аккаунте издания.

34-летняя Гадот, известная по роли в картине Чудо-женщина, позировала в длинном платье из прозрачной ткани с нашивками, которые были похожи на птичьи перья. Рукава при этом выполнены в виде крыльев.

На фото видно, что Гадот проигнорировала бюстгальтер.

В подписи к фото сказано, что фотосессия была сделана для майского номера журнала и над фото работали еще до карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Там также отмечается, что премьера картины перенесена на 14 августа 2020 года.

Автором съемки для Vogue стала 70-летняя Энни Лейбовиц, а стилистом — директор моды издания Тони Гудман.