 
 
Апрель 13th, 2020

Джастин Бибер не вовремя похвастал своим состоянием и возмутил поклонников

биберыПопулярный певец Джастин Бибер разозлил поклонников своим хвастливым заявлением о том,что у него все благополучно в такое непростое время.

Певец вместе со своей женой Хейли и Кендалл Дженнер провели прямую трансляцию в Instagram.

Артист отметил, что ему и другим знаменитостям очень повезло. Он подчеркнул, что для этого им пришлось очень много трудиться. Его поддержала жена Хейли, которая сказала: «Мы счастливчики». При этом Бибер также упомянул, что вокруг есть немало людей, которые еле сводят концы с концами. 

Подписчики крайне негативно отреагировали на данные высказывания. Многих возмутило хвастовство артистов своим благополучием на фоне других людей, оставшихся без работы.А известный журналист  на своей странице написал: «У него черви вместо мозгов».

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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