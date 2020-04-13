Апрель 13th, 2020

Джастин Бибер не вовремя похвастал своим состоянием и возмутил поклонников

Популярный певец Джастин Бибер разозлил поклонников своим хвастливым заявлением о том,что у него все благополучно в такое непростое время.

Певец вместе со своей женой Хейли и Кендалл Дженнер провели прямую трансляцию в Instagram.



Артист отметил, что ему и другим знаменитостям очень повезло. Он подчеркнул, что для этого им пришлось очень много трудиться. Его поддержала жена Хейли, которая сказала: «Мы счастливчики». При этом Бибер также упомянул, что вокруг есть немало людей, которые еле сводят концы с концами.



Подписчики крайне негативно отреагировали на данные высказывания. Многих возмутило хвастовство артистов своим благополучием на фоне других людей, оставшихся без работы.А известный журналист на своей странице написал: «У него черви вместо мозгов».