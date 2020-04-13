Апрель 13th, 2020

Доктор Комаровский посоветовал пить пиво во время карантина





В условиях самоизоляции здоровым людям можно употреблять пиво — оно полезно, но больным лучше воздержаться от алкоголя.

Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопросы относительно COVID-19.



Соответствующее видео опубликовано в его Instagram.



«В самоизоляции пиво здоровому человеку можно, но помните, что пиво очень калорийный напиток, поэтому, если вы на самоизоляции исключительно лежите на диване, то после окончания карантина просто не выйдете из квартиры», – отметил он



Однако больным людям лучше воздержаться от алкогольных напитков, но можно делать запасы.



«Если же вы больны, то алкоголь не нужен. Но, делать запасы безалкогольного пива – очень круто, там и калия много, и витаминов группы В, и вообще, это очень крутая штука», – сказал Комаровский.