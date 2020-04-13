Апрель 13th, 2020

Диетологи рассказали, с чем нельзя сочетать жареную картошку

Жареная картошка-одно из самых популярных блюд на каждой кухне. Но есть некоторые продукты,которые не желательно употреблять вместе с таким картофелем.

В этом блюде содержится рекордное количество жира и углеводов, поэтому, данное блюдо считается весьма серьезной нагрузкой для пищеварительной системы организма.

Употребив жареный картофель в сочетании с мясом, организму придется весьма несладко. Дело в том, что ему необходимо будет переваривать одновременно жиры, белки и углеводы, а это весьма сложная задача. В результате, в кишечнике могут возникнуть застойные процессы, сопровождаемые брожением.

Крахмал, который содержится в картофеле, ни в коем случае нельзя сочетать с кислыми продуктами. Это сильно мешает процессу усвоения крахмала. Поэтому, сочетание жаренной картошки и любых квашенных овощей, считается, хоть и вкусной, но достаточно плохой идеей.

Сам по себе жареный картофель несет в себе большую нагрузку на человеческий организм и, в частности, на почки. А, в сочетании с алкоголем, почкам придется работать вдвое сильнее