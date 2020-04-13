Апрель 13th, 2020

Диетологи назвали продукт,который поможет преодолеть стресс

В условиях вынужденной изоляции,многим просто необходимо как то бороться со стрессовой ситуацией.Как оказалось, результатом употребления куриного яйца может стать снижение показателя кортизола – гормона паники. К соответствующим результатам после проведенного исследования пришли американские ученые, которые намерены определить, каким образом благодаря продуктам питания может регулировать уровень стресса. В ходе исследования участники были разделены на три группы.

Так, рацион первой группы участников был дополнен овсяными хлопьями, а второй – куриными яйцами. А вот представители добровольцев третьей команды, составившие контрольную группу, свой рацион питания не меняли.



После проведения исследования выяснилось, что представители второй группы лучше, чем другие, смогли справиться со стрессовыми ситуациями. Было установлено, что их надпочечники снижали уровень кортизола благодаря быстрой блокировке выбросов адреналина в кровь. Употреблявшие овсяные хлопья добровольцы хуже других справлялись со стрессом, что объясняется повышением уровня сахара в крови и активной выработкой кортизола.



Соответственно, лучшим, как считают ученые, «антистрессовым» продуктом оказались куриные яйца. Более того, употребление данного продукта помогает снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.