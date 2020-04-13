Апрель 13th, 2020

Археологи установили,что пиво варят уже 15 тысяч лет

Израильские ученые установили,что самым древним алкогольным напитком на Земле,было пиво.

Во время исследования каменных глыб в пещере Ракефет ученые обнаружили остатки крахмала и растения фитолит. По словам археологов, древние люди, жившие на этой территории, мололи зерно и готовили его к пивоварению.



Археологи подчеркнули, что их находке не менее 13000 лет. Ученые напомнили, что ранее существовала теория о том, что люди начали варить пиво примерно 7000 лет назад. Новое открытие исследователей полностью опровергает эту теорию.

Они рассказали, что обнаруженная находка относится к так называемой натуфийской культуре, которая процветала около 15000 лет назад. Специалисты из Стэнфордского университета, которые вели эти раскопки, отметили, что это первый случай, когда удалось обнаружить следы пенного напитка, который изготавливался много тысяч лет назад.



Ранее технологические следы пивоварения археологи находили неоднократно, но они датировались лишь недавнем временем. В ходе исследования остатков пивоварения ученые отметили, что технология в Израиле была очень схожа с той, которую применяли в Китае около 5000 лет назад.