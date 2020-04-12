Апрель 12th, 2020 Зеленский с Коломойским продолжают дурить МВФ и готовят дефолт Коломойский и Зеленский разыгрывают спектакль с принятием «антиколомойского» закона. Коломойский, как режиссер, Зеленский, как актер.



Коломойский хочет получить денег за Приват. Зеленский хочет не поругаться с Коломойским, сделать вид перед западными партнёрами, что он независим и хочет принять антиколомойский закон, ну и не обнулить свой рейтинг.



Почему я так думаю?

1. Данный закон можно было принять в целом и избежать вакханалии с правками. Но почему-то пошли другим путем и затеяли первое чтение. Со всеми вытекающими.

2. Если бы реально хотели принять закон, то сейчас у Коломойского с Зеленским был бы конфликт и 1+1 намазывал бы Зеленского на хлеб слоями, рассказывая сколько братьев и сестер тот съел. Но нит. Все спокойно.

3. Ну а теперь представьте. Вам нужно принять закон. Голосов впритык. Нужно рассмотреть тысячи правок. В Раде важен каждый штык. И вы, вместо того, чтобы договариваться с лидером оппозиции, чьи голоса для вас критичны, выдвигаете ему и членам его партии обвинения через прокуратуру и устраиваете обыски. Вывод — вы либо идиот, либо хотите завалить закон. В данном случае и то и другое.



Поэтому сейчас нужно понимать, что денег МВФ не будет. И поэтому, из всех украинцев Украина сможет помочь только Игорю Валериевичу, ну и ещё братьям Суркисам. Ну а остальным как-то самим придется выживать.



Ким Ахеджаков



Я не знаю, что делать. Честно. Я вижу, что мы на своем прекрасном, невиданном в истории лайнере, несемся навстречу айсбергу. Понимаю, чем кончится столкновение. Но не в состоянии докричаться до мостика. Меня вместе с такой же группой понимающих со словами «Да не ссы, все норм будет!» сначала прогнали с палубы, а потом заперли в трюме.



Судя по всему, в ОП уже принято решение попрощаться с МВФ. Мягко, не посылать их, а просто не выполнить условия. И дождаться, пока они пошлют нас. После чего они планируют покрыть дефицит просто запустив печатный станок и проведя массированную эмиссию. Если эти планы будут реализованы, то это за несколько месяцев похоронит финансовую систему страны, приведет к дефолту, уже неконтролируемой эмиссии и гиперинфляции. В лучшем случае, это отбросит экономику на десятилетия назад. В худшем – еще и приведет к полной утрате независимости и сдаче РФ.



По порядку. Сначала почему я практически уверен в таких планах Узеленского, потом почему говорю о таких последствиях.



1. Банковский закон (aka «антиколомойский») был принят в первом чтении и одновременно с этим было принято постановление об ускоренной процедуре второго чтения. И несмотря на 100500 правок, его есть техническая возможность вынести на второе чтение в понедельник. Процедура борьбы со спамом поправками была отработана и реализована при рассмотрении земельного закона. Профильный комитет прекрасно поработал и сгруппировал эти 17 тысяч правок. Можно выносить в сессионный зал. Но в порядке денном на понедельник этого закона нет. А принятие этого закона является ключевым требованием МВФ, о чем было публично заявлено, и в чем все прекрасно отдают себе отчет. А значит, решение о торможении (скорее всего с последующим провалом) было принято осознанно.



2. Вынесенный на понедельник же проект правок к закону о бюджете является по сути новым вариантом бюджета. Я даже не говорю о том, что это прямо противоречит Бюджетному кодексу, который допускает в текущем году только секвестирование бюджета. Глупо в борделе сетовать на отсутствие девственности у сотрудниц. Важно другое. Проект предполагает наряду с сокращением ряда расходных статей и наращиванием других, запредельный дефицит бюджета в 7,5%. Чего не было даже в самой тяжелой и острой фазе войны в 14-м и что прямо противоречит договоренностям с МВФ. Причем, насколько мне известно, никто не пытался даже с МВФ проговорить столь мощное увеличение дефицита.







3. Что очередной раз с идеей о крупной эмиссии вылез Данилишин, это не показатель. Он эту идею пропагандирует регулярно. Примерно как его старший брат по разуму Глазьев в РФ. Но в этот раз о необходимости неподкрепленной эмиссии заявила и Страхова. Которая обычно демонстрирует лучший уровень психического здоровья, по крайней мере в этом вопросе. А значит, эта идея не просто активно витает, а настырно продвигается обществу.



4. Еще вчера, в пятницу наш очередной министр финансов Марченко говорил о сотрудничестве с МВФ как основном приоритете ведомства и всячески настаивал на критической важности этого сотрудничества для страны. Объяснял, что нет никаких оснований для разговоров о реструктуризации долга. Уже сегодня, в субботу он рассказывает о том, что выход из программы сотрудничества с МВФ не приведет к дефолту и катастрофическим последствиям. Ничем иным, кроме как сменой позиции на противоположную и подготовкой к прекращению сотрудничества, я это объяснить не могу. Тем более, что логика переговоров прямо предусматривает противоположное. Пока переговоры идут и решение о выходе из них не принято, излучать публично оптимизм и уверенность в их успешном завершении. Даже если имеются серьезные сомнения в оном.



5. Обычно не привожу подобные «аргументы», я не ссылаюсь обычно на информацию, которую не могут подпереть пруфами. Но сейчас ситуация край и вынужден. По многочисленным инсайдам из ОП, именно идею о эмиссии как панацее активно вкладывает в уши Зеленскому Коломойский. Пользуясь тотальной неграмотностью Зеленского в макроэкономике, он нашел очень убедительные для него аргументы. А особенно удачно это зашло, так как Зеленский у нас любит простые решения сложных вопросов. И сейчас уже, по этим неофициальным, но многократно перекрестным сведениям, идея о дефолте и празднике непослушания крайне понравилась Зеленскому и принята им как основная. Что прекрасно объясняет все остальные четыре пункта.



Все это вместе, по моему глубокому убеждению, означает только одно. Если это и не окончательное решение, то как минимум основное сейчас. И Зеленский хочет перестать выполнять требования МВФ. А необходимые деньги просто допечатать.



Теперь подробнее о том, какие последствия будут у подобного шага. Вернее, у группы шагов.



1. Раз уж с МВФ не сложилось, то и обижать дорогого ИгорьВалерьича нет никакого смысла. А значит, «антиколомойский» закон тихо умрет. И Бене дадут выиграть в Украине все суды. Которые докажут, что из Привата ничего не выводили, и вообще Украина должна Коломойскому как земля колхозу. И уж точно, любые иски в международных юрисдикциях нужно срочно отозвать. Это обойдется нам в зависимости от аппетитов Бени, а он никогда на аппетит особо не жаловался, порядка 2-3 миллиардов долларов только прямой компенсации. И заведомо лишит нас получения в перспективе 3-5 миллиардов компенсации от него по искам в Лондоне и других юрисдикциях. Это случится не сразу. Но понятно всем ключевым игрокам, начиная с МВФ, будет сразу и именно этот сценарий все дальше будут закладывать в расчеты.



2. Естественно, не будет никакого рефинансирования МВФ платежей по внешним долгам. А они, напомню, у нас приближаются очень большие. Причем ни в действующем бюджете, ни в внесенном проекте нового, не заложены средства на выплату в полном объеме. Заложено получение транша от МВФ, который покрывает выплаты почти полностью. Это означает, что будет только два пути. Или отказаться от своевременной выплаты долга, а это и означает дословно дефолт. Или выплата долга за счет золото-валютных резервов НБУ. Причем текущее руководство НБУ выступает категорически против второго варианта, а только их решением могут эти средства быть выделены. Так как быстро сменить руководство НБУ практически невозможно даже с правовым беспределом, то более вероятен первый вариант.



3. Отказ от сотрудничества с МВФ не только лишит нас очередного согласованного транша по действующей программе. Мы не сможем претендовать и на стабилизационный кредит от МВФ по программе преодоления последствий эпидемии и карантина, на что в принципе имеем очень неплохие шансы при соблюдении условий. Также, мы не получим стабилизационную макрофинансовую помощь от ЕС, ЕЦБ прямо заявлял, что она может быть получена только после транша МВФ. И это окажется сигналом для всех международных частных кредиторов. Потому что они стараются не работать с невменяемыми, которых отказывается кредитовать МВФ. А сейчас по всему миру у инвесторов очень низкий «аппетит к риску», и все и так стараются вкладываться только в высоконадежные инструменты. Это означает, что под вменяемый процент занять деньги с рынка у нас не получится. С высокой вероятностью, не получится и под невменяемый.



4. Дефицит бюджета космический даже в проекте. К слову, ожидаемый дефицит бюджета на год предполагался в размере 100-150 миллиардов гривен по году еще до падения мировых рынков и карантинных мер у нас. А карантин приведет наверняка к кратному недовыполнению доходной части бюджета. В реальности это наверняка означает, что реальный дефицит будет еще заметно выше, чем заложенные в проект космические 7,5%. Причем начнется кассовый разрыв не к концу года по финансированию проектов. Острую нехватку средств уже ощущает Минфин. В следующем месяце наверняка вопрос встанет ребром. А транша МВФ нет, макрофинансовой помощи ЕС нет, занять с рынка не получается.



5. В этих условиях, просто вопросом выживания во власти для Зеленского станет получение полного контроля над НБУ. А это значит, что или любыми методами под контроль будет взято текущее руководство. Или, что более вероятно, оно будет сменено на максимально лояльное. Скорее всего, при этом не слишком профессиональное. («Назначали верных, а спрашивают как с умных» обычно не работает.) Потому что в принципе единственным решением после предыдущих пунктов станет какая-то форма эмиссии. А эмиссию проводить может только НБУ, никто другой просто физически не может запустить деньги в обращение. Так что руководство будет в максимально короткие сроки сменено на абсолютно послушное.



6. Новое послушное руководство НБУ (менее вероятно, что ставшее послушным старое) начнет одним из механизмов массированную эмиссию. Сначала «контролируемую», в заранее предусмотренном размере на покрытие текущего дефицита бюджета. Судя по ведущимся разговорам, это означает 100-150 миллиардов гривен. Это может быть сделано разными способами. Через выкуп НБУ долговых бумаг Манфина, через рефинанс банкам, которые выкупят эти бумаги и т.д. Способов много, но экономический смысл у них одинаков, НБУ печатает деньги и передает их Минфину. Разве что, при части способов еще и дается возможность попутно неплохо заработать дружественным банкам.



7. Минфин кроме латания дыр в текущих расходах, например выплат пенсий и зарплат бюджетникам, начинает «инфраструктурные проекты» и «поддержку системообразующего бизнеса». Это не я придумал, об этом уже публично заявляли апологеты сей светлой идеи. Опять же, я даже не говорю о том, каким образом будут распределяться деньги и кто их получит. Но все получатели, прекрасно понимая что происходит, мгновенно начнут выводить эти деньги из страны. То есть с очень небольшим временным лагом львиная доля эмитированных средств (75-90%, думаю) окажется на валютном рынке. Все будут бежать наперегонки. Пытаясь вывести деньги первыми еще по текущему курсу. НБУ будет пытаться удержать курс, выбрасывая на рынок валюту из ЗВР. Спалит какое-то количество ЗВР, но курс удержать не сможет, и он все равно полезет вверх.



8. В этих условиях начнется если не сразу паника, то как минимум некоторая озабоченность населения. И народ начнет выносить из банков депозиты. Массово и с досрочным расторжением. Чтобы как-то поддержать банки, НБУ придется (причем тут уже будет действительно необходимо для выполнения их уставных задач) массово перекрывать банки рефинансом, чтобы удержать их от падения. Но это тоже эмиссия. И эти деньги тоже будут выплескиваться очень быстро на валютный рынок.

9. Не берусь предсказать, в какой момент НБУ введет жесткие административные ограничения на валютном рынке и ограничит покупку валюты. Но это неминуемо произойдет и приведет к возникновению нескольких курсов. Легально заводить в страну валюту экспортерам станет невыгодно, и они перестанут это делать. История зимы 15-го года повторится в кратно усиленном варианте.



10. Естественно, в этих условиях пойдет раскручиваться инфляция. Причем не с 3-5 до 10%, а сразу на десятки процентов в годовом выражении. А значит, будут вынужденно проиндексированы пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетникам. Напомню, что у нас через бюджет перераспределяется более 40% ВВП и основные доходы более половины населения связаны с бюджетом. То есть у бюджета возникнут новые расходы. Которые наверняка не будут покрыты пропорциональным ростом доходной части, а значит будут профинансированы за счет новой эмиссии.



Дальше все довольно понятно. Гиперинфляция является самоподдерживающимся механизмом с положительной обратной связью. И эта спираль без жестких и непопулярных политических решений умеет только раскручиваться все сильнее и сильнее. А президент у нас рейтинговый наркоман и непопулярные решения принимать не умеет.

Дальнейшие события расписывать не хочу по двум причинам. Во-первых, и так может показаться, что я нагоняю жути. А дальше есть сценарии, которые значительно более печальны, чем все описанное. Кто не верит, может внимательно посмотреть на Венесуэлу. Во-вторых, после начала подобных процессов дальнейшее развитие событий лежит за горизонтом планирования. Невозможно предсказать поведение системы после прохождения точки бифуркации. Но совершенно очевидно, что развитие дальше не имеет хороших сценариев. И хорошими будут считать просто наименее катастрофические из всех.



Причем потом нам постфактум могут попытаться рассказать, что все это было последствиями совершенно неподвластных властям эпидемии и мирового финансового кризиса. Но нет. Если этот сценарий начнет реализовываться, то только и исключительно по потому что его по дурости выберет действующая власть. Тот факт, что скорее всего эти события снесут ее к чертовой матери, является очень слабым утешением. А именно этот вариант сейчас и пытается выбрать власть. И я не знаю что с этим можно сделать. Единственное что я могу, это постараться рассказать вам об этом. И я совершенно не боюсь оказаться мальчиком с криком «Волки! Волки!». Потому что я не так часто позволяю себе близкие к паникерским крики. Потому что я уверен в похожем к описанному развитии событий в случае избрания этого варианта. И наконец, потому что моя репутация не стоит ничего по сравнению с минимальным шансом остановить руками это паровоз. Пока он еще стоит на месте, это можно сделать. Когда он покатится под горку. Будет практически нереально.



И даже не помню, когда в последний раз просил. Но сейчас, максимальный репост, пожалуйста!



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