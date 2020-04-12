За сутки в России коронавирус подхватили более 2 тысяч человек

За последние сутки коронавирусом в России заразились еще 2186 человек. Число жертв выросло до 130, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Случаи инфицирования зарегистрированы в 52 российских регионах. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 1306. В Московской области инфекцию подхватили 278 человек, в Санкт-Петербурге — 69, в Мурманской области — 61.

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 15 770 человек, 130 пациентов умерли. По данным штаба, 146 тыс. остаются под наблюдением врачей. Вылечились 1291.