Апрель 12th, 2020

Волочковой на карантине пришлось сделать то,чего она никогда еще не делала

Находясь на карантине,Настя Волочкова старается победить скуку разными способами. Как и всем публичным людям,ей очень не хватает ее привычной жизни с светскими выходами и выступлениями. Чтобы хоть как то себя занять ,Волочкова делает то,что раньше никогда не делала.

Так, в один из очередных вечеров, Анастасия Волочкова обрела новое умение, не совсем подходящее к элегантному образу изящной блондинки.

Она рассказала, что теперь умеет жарить шашлык, хотя сама это блюдо не употребляет, придерживаясь правильного питания в борьбе за стройную фигуру.

Действительно, соблюдающая свою форму балерина едва может позволить себе кусочек курицы: на носу летний сезон, и не смотря на все обстоятельства, прима готовится встретить его в идеальном состоянии.

Своим подписчикам она сообщила, что карантин и длительное нахождение дома никак не должны повлиять на её фигуру, поэтому свой рацион она оставляет неизменным: большое количество овощей, немного нежирного мяса, сваренные вкрутую яйца, очень острый, но постный суп и много чистой воды.





