В Японии снова открыли кошачий храм. Префект Киото считает, что это неопасно для людей, но очень полезно для кошек.
В Японии очень любят кошек. Настолько, что в городе Киото существует кошачий храм «Святыня мяу-мяу». Монахи в нем — тоже коты во главе с кошечкой Коюки. Ей помогают ученики. Естественно, храм с хвостатыми — очень популярное место у туристов. Такое должно быть в каждом городе, правда? Давайте посмотрим на кошачью святыню.
Вот так храм встречает гостей
А это Коюки — глава «Святыни мяу-мяу». Как вам обстановочка?
Коюки произносит речь, все слушают
Коюки любит взаимодействовать с людьми. И природой
Кошечка путешествует и посещает другие храмы
И старается быть в форме!
Это ученица Коюки — Рен-тян
Коюки у алтаря
А так выглядит сам храм
Внутри он тоже очень необычен
Можно поесть. Оцените, какая необычная сервировка
В целом это такое котокафе
Всего здесь 7 котов. Но как же это необычно!
Leave a Reply