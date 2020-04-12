В Японии снова открыли кошачий храм. Префект Киото считает, что это неопасно для людей, но очень полезно для кошек.

В Японии очень любят кошек. Настолько, что в городе Киото существует кошачий храм «Святыня мяу-мяу». Монахи в нем — тоже коты во главе с кошечкой Коюки. Ей помогают ученики. Естественно, храм с хвостатыми — очень популярное место у туристов. Такое должно быть в каждом городе, правда? Давайте посмотрим на кошачью святыню.