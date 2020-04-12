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В Японии снова открыли кошачий храм

В Японии снова открыли кошачий храм. Префект Киото считает, что это неопасно для людей, но очень полезно для кошек.
Необычный кошачий храм в Японии (23 фото)
В Японии очень любят кошек. Настолько, что в городе Киото существует кошачий храм «Святыня мяу-мяу». Монахи в нем — тоже коты во главе с кошечкой Коюки. Ей помогают ученики. Естественно, храм с хвостатыми — очень популярное место у туристов. Такое должно быть в каждом городе, правда? Давайте посмотрим на кошачью святыню.

Вот так храм встречает гостей

А это Коюки — глава «Святыни мяу-мяу». Как вам обстановочка?

Коюки произносит речь, все слушают

Коюки любит взаимодействовать с людьми. И природой

Кошечка путешествует и посещает другие храмы


И старается быть в форме!

Это ученица Коюки — Рен-тян

Коюки у алтаря

А так выглядит сам храм

Внутри он тоже очень необычен

Можно поесть. Оцените, какая необычная сервировка

В целом это такое котокафе

Всего здесь 7 котов. Но как же это необычно!

Category: Мир, Новости ﻿
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