 
 
Апрель 12th, 2020

В старом саркофаге любовницы фараона нашли секретный тайник

В старом саркофаге любовницы фараона нашли секретный тайник — открытие произошло неожиданно спустя сто лет.


Около ста лет прошло с момента последнего открытия саркофага египетской жрицы Тахреб. На самом дне ученые с удивлением нашли древние свитки, которых никто прежде не замечал.

Самому саркофагу почти три тысячи лет. Его подарили шотландскому музею исследователи Общества естествознании и археологии в 1936 году — британец Уильям Бейли выкупил артефакт у Египетского музея в Каире.

С тех пор ученые старались не трогать саркофаг без лишней нужды. Древесина стала хрупкой, поэтому осмотреть внутренность хранилища удалось лишь недавно: музейные работники нашли способ укрепить крышку саркофага на специальном механизме.

Мы все были поражены, заметив свитки на дне саркофага. Никто не ожидал найти ничего подобного, в египетской традиции не предусматривалось похожих ритуалов — сказал один из работников музея Марк Холл.

Свитки на дне изображали древнеегипетскую богиню Аментет, покровительницу мира Аида. Эти изображения позволили ученым сделать выводы и о самой мумии: скорее всего Тахреб была уважаемой жрицей.

Фото: dailymail

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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