Апрель 12th, 2020

В старом саркофаге любовницы фараона нашли секретный тайник

В старом саркофаге любовницы фараона нашли секретный тайник — открытие произошло неожиданно спустя сто лет.



Около ста лет прошло с момента последнего открытия саркофага египетской жрицы Тахреб. На самом дне ученые с удивлением нашли древние свитки, которых никто прежде не замечал.



Самому саркофагу почти три тысячи лет. Его подарили шотландскому музею исследователи Общества естествознании и археологии в 1936 году — британец Уильям Бейли выкупил артефакт у Египетского музея в Каире.



С тех пор ученые старались не трогать саркофаг без лишней нужды. Древесина стала хрупкой, поэтому осмотреть внутренность хранилища удалось лишь недавно: музейные работники нашли способ укрепить крышку саркофага на специальном механизме.



Мы все были поражены, заметив свитки на дне саркофага. Никто не ожидал найти ничего подобного, в египетской традиции не предусматривалось похожих ритуалов — сказал один из работников музея Марк Холл.



Свитки на дне изображали древнеегипетскую богиню Аментет, покровительницу мира Аида. Эти изображения позволили ученым сделать выводы и о самой мумии: скорее всего Тахреб была уважаемой жрицей.



Фото: dailymail