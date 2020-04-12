Апрель 12th, 2020

В Новосибирске задержан полицейский, прикрывавший нелегальный бизнес

За крупную взятку был осуждён оперуполномоченный из Новосибирска М. Латыш. Он работал в 8-м отделе полиции, в отделе ЭБиПК. В период с осени 2015-го по август 16-го года Латыш занимался взяточничеством. За раскрытие ценной информации он получил от заинтересованных лиц сумму в 1.4 млн рублей и гаджет «IPhone 5S».

Следственный комитет выяснил, что первую взятку Латышу дали в начале 16-го года, а в начале второго полугодия того же года ему поступали деньги по договору некоего займа на три миллиона рубл., созданному фиктивно. Всего Латышу удалось выручить на этом деле 1.4 млн рубл.

За «гонорар» полицейский передавал на сторону важные сведения, являвшиеся внутренней информацией отдела. Общая сумма взятки оценивалась в три миллиона рубл. За них оперуполномоченный согласился сообщать организаторам нелегального казино о грядущих проверках правоохранителей по городу Новосибирск.

По информации областной прокуратуры ежемеячно бывший опер получал за данную преступную деятельность по сто тыс. рубл. Виновным он признал себя не полностью, заявив, что из-за отсутствия соответствующих служебных полномочий был не в курсе реально проводимых проверок. Его деятельность велась на личных знакомствах, что и послужило основой совершённого мошенничества.

Суд озвучил М. Латышу приговор: 8 лет л/с. Кроме того, отныне на три года он лишается права работать на госслужбе, в органах охраны правопорядка; с него снимается звание капитана полиции. По приговору суда осуждённый обязан будет выплатить штраф в сумме, равной взятке, которая составила более 3-ёх миллионов. Приговор Латышу пока не обрёл законную силу.

Для справки: В нашей стране законом запрещено устраивать игорные заведения (казино и залы с игровыми аппаратами). Запрет действует уже более десяти лет на всей территории страны, за исключением нескольких специально предназначенных для этих целей местностей. Все эти зоны расположены на значительном удалении от населённых пунктов. В результате принятия антиигорного закона нелегальным стал рынок, где каждый год вращалось более 3.5 миллиардов долл. Акулы данного вида бизнеса перестроились на другие направления предпринимательства или перевели компании за рубеж. Резиденты официальных игорных территорий имеют доходы в разы меньшие, чем могли бы получать, развивая свой бизнес в крупных городах или поблизости от них.

«Дивиденды» от запрета казино получили организаторы лотерей и особенно владельцы букмекерских фирм, их деятельности закон не коснулся. Подобные компании сейчас находятся на плаву, рынок ставок ширится с каждым годом.

Цифры и факты: по итогам 2008-го года рынок игорных заведений и автоматов оценивался в 3.6 млрд долл. В переводе на нынешний курс сумма равна 228-ми миллиардам, что превосходит годовую прибыль ипотечного направления банковской деятельности. С 2009-го годы игорных рынок России обрушился. Власти оставили только 4 местности для ведения подобного бизнеса. За прошедшие годы произошла одна корректировка в составе этих зон: комплекс «Азов-сити» (Краснодарский край) был расформирован, а взамен него отрыта сочинская «Красная поляна». Сейчас прорабатывается пятая территория – Крым, пос. Кацивели. Интерес со стороны операторов к этому направлению уже есть, учитывая то, какую конкуренцию создают онлайн казино, типа www.drift-casino-online.net и прочих.