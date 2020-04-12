Апрель 12th, 2020

В Италии мафия предлагает помощь пострадавшим от COVID-19





Итальянские мафиозные группировки начали предлагать помощь семьям, оставшимся без средств из-за эпидемии коронавируса.



Отмечается, что представители мафии начали доставлять итальянцам продукты и товары первой необходимости. Об этом пишет The Guardian.



«Мафиозные боссы считают города своей вотчиной. Но они помогают людям, чтобы в первую очередь достичь своих интересов», – отметил следователь по борьбе с мафиозными группировками и глава прокуратуры провинции Катандзаро Никола Граттери.



Граттери пояснил, что оставшись без средств к существованию, люди находят нелегальные заработки и это оказывает влияние на доходы мафиозных групп. Поэтому они решили помогать итальянцам.



Граттери считает, что мафия планирует таким образом завоевать популярность у тех, кому они доставляют продукты. Правоохранитель предостерегает, что после карантина мафиози попросят граждан «отблагодарить» их, например, на выборах проголосовать за своих политиков.



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