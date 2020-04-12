Апрель 12th, 2020

В Android появилась встроенная клавиатура Брайля

Google представила встроенную экранную клавиатуру с брайлевым шрифтом для устройств на операционной системе Android версий 5.0 и выше. Подробно об этом сообщается в блоге компании.

В распространенных операционных системах как для настольных компьютеров, так и мобильных устройств, предусмотрены функции для облегчения работы слепых и слабовидящих пользователей. Как правило, речь идет о программах, которые зачитывают вслух текст и озвучивают пользователю элементы интерфейса. При этом решить проблему ввода текста сложнее — несмотря на то, что существуют самые настоящие клавиатуры Брайля и даже планшеты для слепых, обычные серийные смартфоны из-за фокуса на сенсорных интерфейсах не адаптированы для ввода текста.

В Android встроенная функция озвучки экрана называется TalkBack и разработчики из Google расширили ее возможности, добавив встроенную брайлеву клавиатуру. Клавиатура ориентирована на широко распространенную шеститочечную систему, а роль клавиш выполняют обширные области экрана.

Предполагается, что пользователь держит смартфон экраном от себя и печатает шестью пальцами, одновременно нажимая на нужное количество точек для ввода буквы. Также клавиатура позволяет редактировать текст и отправлять его.

Клавиатура TalkBack автоматически будет доступна на устройствах начиная с версии Android 5.0 и включается так же, как и другие раскладки. На данном этапе клавиатура поддерживает только ввод английского текста.